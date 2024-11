Einen kuriosen Einsatz löste ein 27-Jähriger Sonntagfrüh in Leoben aus. Der Mann hatte in betrunkenem Zustand die Bezirkshauptmannschaft mit seinem Hotel verwechselt und den Alarm ausgelöst. Mehrere Polizeistreifen rückten zum Amtsgebäude aus, die Eingangstür zum Gebäude war bei ihrem Eintreffen beschädigt.

Als die Polizisten die Bezirkshauptmannschaft betraten, kam ihnen der sichtlich alkoholisierte 27-Jährige entgegen. Der verwirrte Mann erzählte den Einsatzkräften, dass er in einem Hotel in Leoben untergebracht sei, er sei davon ausgegangen, sich gerade in diesem zu befinden.

Der Mann wurde von der Polizei auf freiem Fuß angezeigt.