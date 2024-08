Die heimischen Biobauern stecken in der Krise: 287 Landwirte haben im Vorjahr ihre Bio-Verträge gekündigt, im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sind alleine heuer 24 Betriebe aus dem Programm ausgestiegen – wir haben berichtet. Wenngleich viele junge Menschen aktuell auch in die Bio-Landwirtschaft einsteigen, bereitet die Marktsituation den Verantwortlichen Sorgenfalten: „Der Bio-Zug steckt fest und es liegt daran, dass die meisten Menschen glauben, sich Bio in Zeiten wie diesen nicht mehr leisten zu können“, versucht Thomas Gschier, Verbandsobmann der „Bio Ernte Steiermark“ eine Erklärung zu finden.