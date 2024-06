Bereits zum dritten Mal heißt es am Mittwoch im Landhaushof und in der Herrengasse in Graz, Vorhang auf für den Naturschutz. Von 10 bis 18 Uhr können Interessierte bei freiem Eintritt einen Streifzug durch den steirischen Naturschutz wagen. Denn beim „Markt der Artenvielfalt“ zeigen 37 Organisationen, was in der Steiermark bereits für die Natur geleistet wird. Im Fokus steht heuer der neu gegründete Biotopverbund „Naturverbunden Steiermark“. „Die Initiative soll nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen verbinden, um gemeinsam Trittsteinbiotope zu schaffen und die Steiermark dadurch stark zu machen“, sagt Landesrätin Ursula Lackner.