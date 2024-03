„Es herrscht Unsicherheit in der Schweinehaltung beim Blick in die Zukunft. Man sieht diese Bilder von Tieren mit Verletzungen und für viele ist klar, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Doch ganz so einfach ist das nicht“, erklärt Birgit Heidinger, Institutsleiterin für Tier, Technik und Umwelt, und blickt aus dem Fenster ihres Büros im Schloss Gumpenstein. Vor dem Fenster thront die Bergkette des 2351 Meter hohen Grimming, zu Füßen liegt die Gemeinde Irdning-Donnersbachtal. Hier in der Forschungseinrichtung Raumberg-Gumpenstein, die dem Landwirtschaftsministerium unterstellt ist, setzt man sich mit den Problemen des agrarischen Sektors auseinander und versucht mittels Forschung Lösungen anzubieten.