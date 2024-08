Die Handballer der HSG Bärnbach/Köflach lagen einander nach der Schlusssirene in den Armen, sprangen in der Jubeltraube auf und ab. Sie feierten mit ihren Fans, die bei 30 Grad in der Sporthalle Bärnbach kaum weniger schwitzten als die Handballer, einen klaren 30:24-Sieg gegen Ferlach. Ein Sieg, der in dieser Höhe völlig verdient war, weil Bärnbach/Köflach in allen Elementen des Spiels besser war als die Kärntner. Speziell die Deckung und der Tormann machten diesen das Leben schwer. Letzterer, Luka Baković, wurde als Mann des Spiels ausgezeichnet. „Die Abwehr war der Schlüssel zum Sieg. Im Aufbau haben Karpo Sirotić und Omer Mehmedović super harmoniert und vorne haben wir die Chancen genützt“, sagte Wolfgang Smon, der Sportliche Leiter der Steirer.