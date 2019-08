Der GAK jubelt über einen 2:1-Auswärtssieg in Ried. Auch Lafnitz war in der Fremde erfolgreich und feierte bei den Young Violets einen 3:2-Erfolg.

Lucas Barbosa erzielte vom Elfmeterpunkt das 2:1 für den GAK © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Der GAK zeigte in der Zweiten Liga erneut auf. Die Grazer besiegten nach dem 2:0 in Lustenau den nächsten Liga-Favoriten und gingen bei der SV Ried mit einem 2:1 als Sieger vom Feld. Der steirische Aufsteiger hält damit bei zehn Punkten und ist seit vier Spielen ohne Niederlage.

Jefte brachte die Rieder früh in Führung (12.), er überlupfte Patrick Haider und sorgte so für das dritte Saison-Gegentor für den Aufsteiger aus Graz. Der GAK rackerte und kam blitzschnell aus der Kabine zurück: Dominik Hackinger ließ den Gegner rechts stehen, spielte auf Philipp Schellnegger und der Weizer erzielte den Ausgleich (47.).

Im Endspurt war es abermals der umtriebige Hackinger, der im Mittelpunkt stand: Er wurde von Julian Wiessmeier im Strafraum gefoult und Lucas Barbosa sorgte vom Elfmeterpunkt für das entscheidende 2:1 (84.).

Lafnitz besiegt Austrias Amateure

Starke Moral hat Lafnitz bei den Young Violets bewiesen. Patrick Wimmer (17.) brachte die Austrianer in Führung, bis zur Pause konnten die Steirer nicht auf den frühen Gegentreffer antworten. Ferdinand Feldhofer nahm in der zweiten Hälfte binnen kürzester Zeit drei Wechsel vor - und dann drehte Lafnitz auf: Zwei Mal Barnabas Varga (69., 71., beide Male vorbereitet durch Mario Kröpfl) und Maximilian Entrup (76.) brachten die Steirer in Führung.

Jan Gassmann erzielte den Anschlusstreffer für die Gastgeber (81.), zwei Minuten später schwächte er mit seiner zweiten Gelben Karte sein Team selbst. Für die Lafnitzer ist es der dritte Sieg im fünften Saisonspiel.