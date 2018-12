Der Vorbereitungsplan von Sturm Graz steht. Am 10. Jänner starten die Grazer ins Training, acht Testspiele sind bis zum Auftakt in Mattersburg geplant.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Nach dem 3:0 gegen die Admira wurden die Spieler von Sturm Graz in den Urlaub entlassen und haben Graz in alle Richtungen verlassen. Ab 10. Jänner bittet Roman Mählich seine Spieler wieder zum Training. Den Auftakt bildet wieder der obligatorische Leistungstest. Bis die Fans die Spieler beim ersten Testspiel beobachten können, dauert es. Erst am 18. Jänner ist Vorwärts Steyr im Trainingszentrum in Messendorf zu Gast, am 22. Jänner trifft Sturm auf Regionalligisten Weiz.

Von 24. Jänner bis 2. Februar bereitet sich Sturm in Belek auf die Frühjahrssaison vor. In der Türkei sind Testspiele gegen Lech Posen (POL), AC Horsens (DEN) und FC Randers (DEN) geplant. Zurück in Graz sind noch drei Tests gegen Amstetten (12.2.), Austria Klagenfurt (16.2.) und NK Domzale (16.2.) geplant.