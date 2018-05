Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

In Liverpool wird er als „Egyptian King“, als ägyptischer König bezeichnet. Bei der Präsidentschaftswahl in seiner Heimat erhielt er fünf Prozent, also rund eine Million der Stimmen und theoretisch Platz zwei, obwohl er gar nicht zur Wahl stand. Mohamed Salah sorgt für Begeisterung. Der 25-Jährige besticht durch seine Auftritte in dieser Saison. In 51 Pflichtspielen steuerte der Linksfuß 44 Tore sowie 16 Assists bei und hatte damit großen Anteil daran, dass die „Reds“ erstmals seit 2007 wieder in einem Champions-League-Finale stehen, wo am Samstag in Kiew das Team von Real Madrid wartet.

Die Blicke sind garantiert auf den Torschützenkönig (32 Treffer) und Spieler der Saison in der Premier League gerichtet. Immerhin halten viele heuer ein Ende der Serie für möglich, dass erstmals seit 2007 (Kaka) der Weltfußballer nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi heißen wird. „Aktuell ist ,Momo‘ einer der besten Stürmer der Welt und auf einer Ebene mit Messi und Ronaldo zu nennen. Aber er ist erst jetzt auf allerhöchstem Niveau so richtig durchgestartet. Messi und Ronaldo machen das schon seit einem Jahrzehnt“, sagt Sturm-Trainer Heiko Vogel.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.