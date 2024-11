Sieben Minuten waren beim Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und der Niederlande gespielt, dann wurde es in Budapest ganz still. Adam Szalai, ehemaliger Spieler in der deutschen Bundesliga und mittlerweile Betreuer bei der Nationalmannschaft, brach auf der Bank zusammen und musste medizinisch betreut werden.

Nach rund zehn Minuten wurde der 37-Jährige abtransportiert, er soll bei Bewusstsein und in stabilem Zustand sein. Unmittelbar nach dem Schockmoment ging die Niederlande 1:0 in Führung.