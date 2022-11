Die Rotjacken mussten in Fehervar auf vier Stammspieler verzichten. Zu den Langzeit-Verletzten Johannes Bischofberger, Daniel Obersteiner und Jesper Jensen-Aabo kam nun auch Thomas Koch hinzu. Für Trainer Petri Matikainen bittere Ausfälle und der Finne musste erneut bei den Angriffslinien leicht umbauen. Im Tor begann der junge Slowene Val Usnik, es war sein zweiter Einsatz in dieser Saison.

Das Match begann mit stürmischen Angriffen der Ungarn, die sich eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen erarbeiteten. Es dauerte aber bis zur 10. Minute, da hatte der aufgerückte Verteidiger Gleason Fournier leichtes Spiel, da ihn die KAC-Defensive ungehindert einschießen ließ. Danach konnten sich die Klagenfurter von der Umklammerung lösen, fanden in kurzer Zeit gute Ausgleichschancen durch Manuel Ganahl, Matt Fraser und Nick Petersen vor.

Keinen Zugriff

Ausgeglichener verlief bis Minute 30 der Mittelabschnitt, Schwierigkeiten hatte aber immer wieder die vierte Angriffsreihe mit Niki Kraus, Finn van Ee und Fabian Hochegger der Klagenfurter, die speziell in der eigenen Zone kaum Zugriff auf das Spiel bekam. So passierte auch das 0:2. Die Gastgeber setzten sich in ihrer Angriffszone fest, drückten über eine Minute auf den nächsten Treffer, den Jaros Hari schlussendlich schoss. Ein Treffer der Wirkung zeigte, die Rotjacken verloren ihr Selbstvertrauen und produzierten zu viele leichte Fehler. In Unterzahl musste Usnik zum dritten Mal die Scheibe aus seinem Kasten holen, bei einem Schlenzer von Alex Petan hatte er keine Sicht. Auf der Gegenseite hatte Keeper Oliver Roy ruhige 20 Minuten, musste nur zaghafte Schüsse abwehren.

Mit mehr Energie kamen die KAC-Spieler aus der zweiten Pause, versuchten noch das Unmögliche möglich zu machen. Die Gastgeber zogen sich mehr zurück, lauerten auf Konterchancen und vertrauten auf die Künste von Roy. Der Kanadier blieb cool, entschärfte die verzweifleten Versuche der Gäste mit Ruhe und Klasse. Erst wenige Minuten vor Schluss gelang den Kärntnern im Powerplay das erste Tor durch Rok Ticar. Danach setzte der KAC alles auf eine Karte, nahm Usnik aus dem Tor, aber Fehervar ließ nichts mehr anbrennen. So ging der Erfolgslauf von drei Siegen in Serie für den KAC zu Ende, fielen die Rotjacken in der Tabelle auf Rang acht zurück.