Am Mittwoch (13. September) verstarb der britische Schlager-Sänger Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren.

In seiner Karriere als Schlager-Sänger veröffentlichte der britische Musiker Roger Whittaker 25 Alben. Er sang auch viele Songs auf Deutsch, weil er in Deutschland sehr erfolgreich und beliebt war. Mit Liedern wie "Albany" (1981) und "The Last Farewell" (1971) wurde er bekannt.

Auszeichnungen

Roger Whittaker erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Er gewann unter anderem die "Platin-Stimmgabel" sowie die "Krone der Volksmusik" für sein Lebens-Werk.