Die US-Amerikanische Rock-Band "Kiss" feiert heuer das 50. Jubiläum. Das heißt, dass es die Band seit 50 Jahren gibt. Das 1. Konzert von "Kiss" fand am 30. Jänner 1973 in einem kleinen Pub in New York statt.

Make-Up und aufwendige Konzerte

Heute zählt "Kiss" zu den erfolgreichsten Rock-Bands aller Zeiten. Berühmt wurden sie mit Songs wie "Rock And Roll All Nite", "Detroit Rock City" oder "Shout It Loud". Besonders bekannt ist die Band für ihr auffälliges Make-Up und die spektakulären Bühnen-Shows.

Seit einigen Jahren gibt die Band Abschieds-Konzerte. Auch für heuer sind einige Konzerte geplant.