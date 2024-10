Heute (16. Oktober) beginnt in der saudi-arabischen Haupt-Stadt Riad das Tennis-Turnier „Six Kings Slam“. Dabei treten 6 sehr bekannte Tennis-Spieler in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Beim „Six Kings“-Turnier spielen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Daniil Medwedew und Holger Rune mit. Der Gewinner des „Six Kings“-Tennis-Turniers gewinnt einen Geld-Betrag von 6 Millionen Dollar. Das ist der höchste Sieger-Scheck, den es im Tennis jemals zu gewinnen gab

Das Turnier in Saudi-Arabien wird kritisiert

Das Turnier in Saudi-Arabien wird von vielen Menschen kritisiert. Saudi-Arabien ist ein Land, in dem die Menschen-Rechte häufig verletzt werden. Zum Beispiel sind die Rechte von Frauen in Saudi-Arabien eingeschränkt. Kritisiert wird auch, dass es beim Turnier ausschließlich ums Geld geht. Bei dem Turnier werden nämlich keine Weltrang-Listen-Punkte vergeben wie bei anderen Turnieren.