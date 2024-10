Im Einkauf-Zentrum-Citypark wurde das Mode-Geschäft Peek& Cloppenburg eröffnet. Seit gestern (10. Oktober) gibt es im Citypark eine neue Peek &Cloppenburg Filiale. Das ist die 1. Filiale in der Grazer Innen-Stadt. Peek& Cloppenburg ist ein bekanntes Mode-Geschäft aus Deutschland. Bisher gibt es in Österreich 15 Filialen. Die größte Filiale ist in der Shopping City Seiersberg in Graz. Das Mode-Geschäft hat eine Größe von 3.000 Quadratmeter.