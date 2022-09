Westen der USA droht extreme Hitze

Der September hat in Kalifornien in den USA mit einer extremen Hitze begonnen. Die Behörden warnen seit Tagen vor möglichen Rekord-Temperaturen im Westen der USA. Das kalifornische Death Valley ist für seine unglaubliche Hitze bekannt. Dort soll es am Wochenende über 50 Grad heiß werden. Das Death Valley hält auch den Weltrekord für den heißesten Platz der Erde. Am 10. Juli 1913 wurden dort 56,7 Grad gemessen.