Neu-Ansteckungen mit Corona-Virus in China durch Einreisende

In China hat es am Montag 39 Neu-Ansteckungen mit dem Corona-Virus gegeben. Die Menschen haben sich aber im Ausland angesteckt und sind dann nach China eingereist. Insgesamt gibt es in China bereits 353 eingereiste Personen, die an dem Corona-Virus erkrankt sind. Ansonsten gab es in China am Montag keine Ansteckungen.