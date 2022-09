UEFA straft PSG, Juve und weitere Clubs

Eine Reihe europäischer Top-Clubs um Juventus und Paris Saint-Germain hat gegen Finanzvorschriften der UEFA verstoßen und muss nun Strafen zahlen. Insgesamt acht Vereine haben die sogenannte "Break-even-Vorschrift" nicht erfüllt, teilte die UEFA am Freitag mit. Es handelt sich weiter um die beiden Mailänder Clubs AC und Inter, AS Roma, AS Monaco, Olympique Marseille und Besiktas Istanbul.