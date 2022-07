Volkspartei ortet bei NEOS Scheinheiligkeit

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner startet mit einer Offensive in den Sommer. Sie kündigte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an, in den kommenden Wochen die "unfassbare Scheinheiligkeit und Doppelmoral", die sie "Tag für Tag und Stunde für Stunde in der österreichischen Innenpolitik erlebe", aufzudecken. Sie begann mit den NEOS und warf diesen "eine möglich verdeckte Parteispende" vor.