"Vienna Pride" samt Regenbogenparade im Juni abgesagt

Die für Juni angesetzte zweiwöchige Eventreihe "Vienna Pride", die ein Zeichen gegen Diskriminierung von Homosexuellen und Transgender-Personen setzen will, ist aufgrund des Coronavirus abgesagt worden. Damit wird auch die Regenbogenparade am 13. Juni, zu der Hunderttausende Besucher auf der Wiener Ringstraße erwartet wurden, nicht stattfinden, hieß es in einer Aussendung am Montag.