Kärntner bedrohte Ex-Freundin mit Brandstiftung

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land hat in der Nacht auf Donnerstag seiner Ex-Freundin (33) in Finkenstein (Bezirk Villach-Land) einen Besuch abgestattet und wollte unbedingt in die Wohnung. Als die Frau ihn nicht einließ, ließ er bei ihrem Auto die Luft aus den Reifen und zerkratzte den Lack. Dann demolierte er einen Teil der Außenanlagen und drohte, Haus und Auto anzuzünden.