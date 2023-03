Eine 67-jährige Frau hat in Wien-Donaustadt ihre 95-jährige Mutter und dann sich selbst getötet. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurden die Leichen am Sonntag um die Mittagszeit an der Wohnadresse der beiden gefunden.

Die Stiefschwester der 67-Jährigen hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie keine der Frauen telefonisch erreichen konnte. Die Spurenlage deutete darauf hin, dass die 67-jährige Frau mit einer Schusswaffe erschossen und sich selbst getötet hatte.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die 67-Jährige hatte sie legal besessen. Erste Ermittlungsergebnisse deuteten darauf hin, dass die Frau mit der Pflege der 95-Jährigen überfordert gewesen sein dürfte. Die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.