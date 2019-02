Ein brennendes Auto rief am Mittwochabend im Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau die Feuerwehr auf den Plan.

Auto fing vor Haus in Mühlbach Feuer © FF Obertrum

Mittwochabend fing vor einem Wohnhaus in Mühlbach im Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau ein Auto an zu brennen. Der Besitzer des Wagens und sein Nachbar versuchten vergeblich die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Schließlich griff die Feuerwehr Obertrum ein und brachte das Feuer unter Kontrolle. Laut Polizei war die Ursache des Brandes ein technischer Defekt. Am Wagen entstand ein Totalschaden, Personen wurden keine verletzt.