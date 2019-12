Der britische Sänger Robbie Williams und der chinesische Pianist Lang Lang beteiligen sich an den Jubiläumsfeiern für Ludwig van Beethoven in Bonn.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robbie Williams singt am 18. Mai in Bonn © APA/AP/Pool/Jens Meyer

Im Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven singt Robbie Williams am 18. Mai 2020 auf der Bonner Hofgartenwiese. Auch ein Auftritt des chinesischen Pianisten Lang Lang am 9. September mit US-DJ Steve Aoki gehört zum Kulturprogramm, mit dem sich die Telekom an den Feiern zum 250. Geburtstag des 1770 in Bonn geborenen Komponisten beteiligt.

Ein zentrales Telekom-Projekt ist die "Vollendung" von Beethovens nur in Bruchstücken vorliegender 10. Sinfonie mit Hilfe Künstlicher Intelligenz. Das Programm soll diese Skizzen im Stil Beethovens zu musikalischen Sätzen erweitern. Werke anderer Komponisten wie Johann Sebastian Bach werden auch berücksichtigt. Die mögliche Version der 10. Sinfonie hat am 28. April Premiere im Forum der Telekom in Bonn.