Aerosmith zählt zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt, seit mehr als 50 Jahren begeistert die Gruppe rund um Steven Tyler die Fans. Dass bald mit dem Performen auf der Bühne Schluss sein würde, hat sich schon abgezeichnet, als eine Abschiedstournee, die bis in den Herbst 2024 andauern sollte, angekündigt wurde. Doch nun musste der Abschied von den Showbühnen früher erfolgen, wie die Band nun selbst via Social Media bekannt gegeben hat. „Es war 1970, als Aerosmith aus einem Funken Inspiration entstand. Dank euch, unserer Blauen Armee, hat dieser Funke das Feuer entfacht und brennt seit über fünf Jahrzehnten. Einige von Ihnen waren von Anfang an bei uns und ihr alle seid der Grund, warum wir Rock’n’Roll-Geschichte geschrieben haben“, richtet die Band auf Instagram Worte an die Fans und gibt dann den Abschied bekannt.

„Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes. Er hat Monate damit verbracht, unermüdlich daran zu arbeiten, seine Stimme wieder dorthin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war. Wir haben gesehen, wie er Probleme hatte, obwohl er das beste medizinische Team an seiner Seite hatte. Leider ist klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmverletzung nicht möglich ist. Wir haben als Band von Brüdern die herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns von der Tourneebühne zurückzuziehen.“ Alle geplanten Konzerte müssen damit abgesagt werden, die Fans werden auch über etwaige Ticketrückerstattungsmöglichkeiten informiert.

Bei dem 76-jährigen Tyler wurde im vergangenen Jahr nach dem Start der Tournee eine Stimmbandschädigung sowie ein Kehlkopfbruch festgestellt, weshalb die Band zu dem Zeitpunkt bereits geplante Konzerte der „Peace Out“-Tour bereits auf „irgendwann“ 2024 verschieben musste. „Es bricht mir das Herz“, schrieb der Sänger damals. Die Band feierte ihre größten internationalen Hits mit Songs wie „I Don‘t Want To Miss A Thing“, „Crazy“, „Livin‘ On The Edge“, „Amazing“ und „Janie‘s Got A Gun“.