© (c) La Strada/NikolaMilatovic

Die Bühne im Next Liberty verwandelte sich bei La Strada zur Wundertüte, in der Ausstatter Markus Boxler originelle Überraschungen für Krautgesicht, Puppentanz oder Raketeninstallation aus Eimern und Grillschalen-Astronautenlook zum Mondfang parat hatte. Mit Videos à la Monty Python, Karolina Preuschls entzückend kindlicher Moderation, dem hinreißenden Sänger Robert Slivovsky (5/8erl in Ehr'n) sowie der schräg kostümierten Band unter Studio-Gründer Daniel Riegler wurden Frank Zappas Leben und Musik (neben Varèse, Strawinsky et al.) in „How Is Your Bird?“ zum Musiktheater der Extraklasse.

Abstrakt, anspruchsvoll, mit ulkigen Texten und widerborstigen Aktionen machte die fantasievolle Geschichte vom liebenswert genialen Außenseiter unter der Regie von Manfred Weissensteiner allen Altersgruppen Spaß und den Jüngeren (ab 7 Jahren) Mut.