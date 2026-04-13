Vorzeigefamilie ist diese keine. Es wird gezankt, geschrien und bildlich wie buchstäblich mit Dreck geworfen. Von der Idylle der amerikanischen Vorstadt war „Malcolm mittendrin“ immer weit entfernt. Und deswegen auch erfolgreich: die Serie war eine seltene Projektionsfläche für jene, die sich von den wohlverstandsverwahrlosten Großstadtbobos klassischer Sitcoms nicht abgeholt fühlten, sondern eher Großfamilien, die sich am anderen Ende der Nahrungskette befänden. Den Kampf der Arbeiterklasse inszenierte man mit erfrischend ehrlichem Blick und lakonisch lässigem Slapstick. In einem Moment verteufeln sich Mutter und Sohn, im nächsten liegt man sich versöhnlich in den Armen. Ob sich diese Dynamik zwei Dekaden später wiederauftauen lässt?

Das schwierige Spiel mit der Nostalgie

„Malcolm mittendrin“ ist die nächste in einer Reihe von Kultserien, die es Jahre nach Serienende wieder wissen möchten. Den Ärzten von „Scrubs“ ist die Reanimation geglückt, andere Neuauflagen, etwa die der „Gilmore Girls“ oder der „Wilden Siebziger“, erwiesen sich als Fehlgriffe. Dass „Malcolm“ als gelungen bezeichnet werden darf, ist mitunter der spürbaren Lust aller Beteiligten zu verdanken. Erfinder Linwood Boomer war die Idee einer Neuauflage lange Zeit zuwider, ausgerechnet Bryan Cranston, inzwischen ein Weltstar, leistete notwendige Überzeugungsarbeit.

Doch wo schließt man Jahre später an? Na eben dort, wo man aufgehört hat. Bei dem superschlauen Kerlchen, das immer im Mittelpunkt steht – auch weil er sich dort am wohlsten fühlt. In gewohnter Manier durchbricht Malcolm die vierte Wand, berichtet dem Publikum zu Beginn, dass er es „endlich“ geschafft habe, sich von seiner Familie loszulösen. Malcolm war und ist nicht der größte Sympathieträger, das hat selbst Darsteller Frankie Muniz bei einer neuerlichen Sichtung zur Vorbereitung realisiert. Clever ja, aber auch ein Bilderbuchnarzisst, der für seine Misere stets andere zur Verantwortung zieht.

Geheimnisse kommen ans Tageslicht

Sein Leben sei mittlerweile „perfekt“: ein gut bezahlter Job, die Partnerin seiner Träume und ein Teenage-Töchterchen, das dem Vater intellektuell nachkommt. Wäre da nur nicht das anstehende Hochzeitsjubiläum der Eltern Lois (Jane Kaczmarek) und Hal (nach Wechsel ins dramatische Fach immer noch in grimassenschneidender Höchstform: Bryan Cranston), vor dem er sich nicht drücken könne. Geheimnisse kommen ans Tageslicht, alte Konflikte werden heraufbeschworen und es gibt ein Wiedersehen mit alten und neuen Geschwistern.

Frankie Muniz mit seinen Eltern Lois (Jane Kaczmarek) und Hal (Bryan Cranston) © David Bukach

Alte Bekannte und neue Gesichter

Francis (Christopher Masterson), ältester der fünf Brüder, fühlt sich weiterhin vom impulsiven Verhalten der Mama in seinem Ego gekränkt. Kindskopf Reese (trotz Schauspielpause immer noch in seinem Element: Justin Berfield) haben die Flausen nie verlassen. Die Rolle des Dewey, früher jüngster Spross und ein Ass am Piano, spielt in den vier Folgen Neuzugang Caleb-Ellsworth Clark. Ex-Darsteller Erik Per Sullivan hat sich nach Ende der Originalserie komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und soll derzeit in Harvard studieren. Neu mit dabei ist auch das jüngste Kind der nun achtköpfigen Familie. Im ursprünglichen Serienende – man erinnert sich – wurde Lois als finale Pointe erneut schwanger. Dieses steckt nun im späten Pubertätschaos, hört auf den Namen Kelly (Vaughan Murrae: willkommener Neuzugang) und ist – wohl bewusstes Spiel mit dem bislang offenem Geschlecht – non-binär.

© David Bukach

Das Revival dreht wagemutig am Glücksrad der Nostalgie, zitiert Kultmomente und bringt diverse Nebenfiguren zurück auf die Karte, ohne aber zu vergessen, Neues zu erzählen. Wie „Scrubs“ begreift auch diese Neuauflage, dass eine Weiterführung nur Sinn macht, wenn man Figuren auch logisch weiterentwickelt. Ton und Timing müssen vertraut sein, keine Frage, aber ein reines nostalgisches Schaulaufen macht niemanden glücklich. Dieses vergnügliche Wiedersehen sollte man jedenfalls nicht missen. Ob Nachschub kommen wird? Yes. No. Maybe. I don‘t know. Can you repeat the question?



Bewertung: ●●●●○



„Malcolm mittendrin“ ist auf Disney+ verfügbar.