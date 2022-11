Wie der ORF die Kandidaten für die „Promi-Millionenshow“ (ORF 2, 20.15 Uhr) aussucht bzw. bekommt, war diesmal eine launige Quizfrage hinter den Kulissen. Einige Promis trauen sich freilich einfach nicht auf den „heißen Stuhl“, beim Anfragen sei man heuer aber „womöglich einfach beim Buchstaben S angekommen“, lacht Popsänger Christian Stani, Stimme der Band „Alle Achtung“. Julia Stemberger und Johannes Silberschneider nickten schmunzelnd. „Das Beunruhigende an dieser Situation ist ja: Man kann sich nicht wirklich vorbereiten wie bei einem Film oder einem Theaterstück. Meine Rolle ist es, für einen guten Zweck etwas zu erspielen“, erklärt die 57-jährige Schauspielerin, die im Weihnachtsprogramm wieder als herzögliche Mutter von „Sisi“ auf den Bildschirm kommen wird.



Kollege Silberschneider, zuletzt im Ausseer Krimi „Letzte Bootsfahrt“ zu sehen, stimmte zu: „Hier bist du irgendwie der Situation ausgeliefert. Bei einer Rolle hast du den Schutz der Rolle, wenigstens für den Moment, in dem du spielst.“ So viel sei schon verraten: Der Abend mutierte keineswegs zur Tragödie. Der in München lebende Obersteirer wusste zudem, dass bei den Promi-Quiz-Specials mit dem Benefiz-Fokus nicht alles so streng abläuft: „So darf man wohl konstatieren: Was beim Quiz und der Bühne analog ist, dass du auf die Partnerinnen und Partner angewiesen bist“, sagt der 63-Jährige. Julia Stemberger fügte noch als Geständnis hinzu: „Ich würde mich nie freiwillig für so ein Quiz melden, never ever. In dieser Funktion ist es halt Blamieren für den guten Zweck. Und hoffentlich kann man auch ein bissl Spaß dabei haben.“



Den hatte das Team bei der Aufzeichnung dieser „Promi-Millionenshow“ Anfang November im Kölner TV-Studio durchaus. Für die Sponsoren (Lidl Österreich und Epamedia) wurde es jedenfalls eine teure Angelegenheit für „Licht ins Dunkel“, denn Stemberger & Co. waren in Fahrt (pro Kopf beträgt das Maximum bei diesen Spezialausgaben 75.000 Euro). Obwohl die Mimin noch in der Garderobe befürchtet hatte: „Ich habe peinliche Lücken im Allgemeinwissen und bin im logischen Denken nicht so gut.“

„Ich habe die letzten Wochen geübt“, gab Christian Stani zu. So hat der 43-Jährige ein paar Mal die „Millionenshow“ in einer Online-Version ausprobiert, eine Weltkarte als Puzzle gelegt und sich Podcast wie über griechische Mythologie angehört. Derzeit arbeitet der gelernte Behindertenpädagoge mit seiner Band intensiv am zweiten Album.



Vierte im Bunde ist Caroline Athanasiadis, Gewinnerin der „Dancing Stars 2021“. Die 42-jährige Moderatorin und Kabarettistin profitiert weiterhin von ihrem Sieg auf dem Tanzparkett. Wobei die Tatsache, dass sie selbst seit April durch ein Quiz führt, nämlich „Smart10“ in ORF 1, kein Vorteil sei: „Das ist etwas komplett anderes. Natürlich bin ich nervös, denn das habe ich auch noch nie gemacht.“