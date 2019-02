Der deutsche Schriftsteller, der im Vorjahr eine leidenschaftliche Rede zur Eröffnung des Bachmannpreises in Klagenfurt hielt, ist einer von fünf Nominierten.

Feridun Zaimoglu © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Der deutsche Schriftsteller Feridun Zaimoglu, der im Vorjahr eine leidenschaftliche Rede zur Eröffnung des Bachmannpreises in Klagenfurt hielt, geht ins Rennen um den Preis der Leipziger Buchmesse. Mit seinem neuen Roman "Die Geschichte der Frau" gehört der 54-Jährige zu einem der fünf Nominierten in der Kategorie Belletristik, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Mit Jaroslaw Rudis ("Winterbergs letzte Reise") schaffte es auch ein Autor aus dem Messe-Gastland Tschechien auf die Liste.

Die Jury nominierte außerdem Anke Stellings Roman "Schäfchen im Trockenen", Matthias Nawrat mit "Der traurige Gast" und das Roman-Debüt von Kenah Cusanit ("Babel"). Der Gewinner wird am 21. März auf dem Leipziger Messegelände vergeben. Auch die Preisträger in den Kategorien Sachbuch/Essayistik und Übersetzung werden dort geehrt. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.