Die durch ihre Hauptrolle im Musical "Grease" weltweit berühmt gewordene australische Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist gestorben. Dies teilte ihr Ehemann am Montag in einer auf Online-Netzwerken verbreiteten Erklärung mit. Newton-John wurde 73 Jahre alt, sie kämpfte seit rund 30 Jahren gegen Brustkrebs. Newton-John sei "friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben", hieß es in der Erklärung von Ehemann John Easterling.

Ihre Familie und ihre Freunde seien bei ihr gewesen. In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere machte die Künstlerin als Sängerin, Schauspielerin und auch Songwriterin von sich reden.

Früherer Filmpartner John Travolta trauert

Ihr großer Durchbruch kam 1978, als sie an der Seite von John Travolta im Musical "Grease" auftrat. Ihre Rolle als Sandy wurde zur Ikone, ebenso wie mehrere Songs aus dem Film, "You're the One that I Want", "Summer Nights" und "Hopelessly Devoted to You".

"Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht", schrieb ihr früherer Filmpartner John Travolta auf Instagram. "Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr". Travolta unterzeichnete sein Posting mit "Dein Danny, dein John!".

Beim Eurovision Song Contest 1974

1974 hatte Olivia Newton-John Großbritannien beim Eurovision Song Contest vertreten und mit der Popnummer "Long Live Love" den vierten Platz erreicht. Im Fantasy-Musical "Xanadu" begeisterte sie auf Rollschuhen zu Disco-Klägen mit den Hitsongs "Xanadu", "Magic" und "Suddenly".

1992 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Die Krankheit brach über die Jahre hinweg immer wieder aus. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt.