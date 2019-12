Facebook

Das Comeback des Literaturnobelpreises und die unterschiedlichen Preisträger Olga Tokarczuk (2018) und Peter Handke (2019) kommen auch in unserer Bestenliste vor - mehrfach © APA/AFP/TT NEWS AGENCY/HENRIK MO

Ute Baumhackl

Größte Theaterereignisse: „The Hills Are Alive“ von Nikolaus Habjan und Neville Tranter am Grazer Schauspielhaus, „Maria Stuart“ bei den Festwochen. Und Ulrich Rasches „Bakchen“ an der Burg.

Film des Jahres: Schwierige Wahl in einem Jahr mit Filmen wie „The Favourite“, „Destroyer“, „The Irishman“. Aber dann doch klar: Bong Joon-hos „Parasite“.

Ausstellung des Jahres: Caravaggio & Bernini im KHM.

Bestes Romandebüt: Tonio Schachinger schrieb mit „Nicht wie ihr“ das gemeinste, also auch: witzigste Buch des Jahres.

Liebstes Album: Schmerz und Attitüde, bekanntlich zwei der wichtigsten Ingredienzien des Pop, hat FKA twigs in „Magdalene“ so meisterlich verstrickt wie sonst niemand heuer.

Bester Juryentscheid: der Literaturnobelpreis für Olga Tokarczuk.