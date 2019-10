Facebook

Dass in der wichtigsten Nachrichtensendung des ORF, der „Zeit im Bild“, am Donnerstag um 19.30 Uhr nach dem Beitrag über Peter Handke von Olga Tokarczuk nicht einmal ein Bild gezeigt wurde, kann man als Ignoranz oder Unhöflichkeit oder gar Unglaublichkeit bezeichnen. Dass Martin Thür in der „ZiB 2 am Sonntag“ vor einer Woche einen „schönen Abend“ nach Kitzbühel wünschte, als gedankenlose Routine nach einem Live-Interview. Und dass im ORF-Frühstück „Guten Morgen Österreich“ Moderatorin Romy Seidl erklärte, dass sich das heutige Tagesthema durch die heutige Sendung ziehen werde, wollen wir auf die Müdigkeit dieses Gähn-Fernsehens zurückführen (neues Futter nebenbei für „Willkommen Österreich“).