Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Chernobyl © Sky

Es ist eine der katastrophalen Erinnerungen an die 80er-Jahre: In Tschernobyl explodiert ein Sowjet-Kernreaktor, riesige Flächen werden kontaminiert, die Behören tun alles, um die Lage zu verschleiern, und Tausende Arbeiter werden in Unwissenheit gelassen, während sie ihr Leben dafür geben, die Brände zu löschen. Fraglos guter Filmstoff, haben sich Sky und HBO gedacht und gemeinsame Sache gemacht: „Chernobyl“, ab heute auf Sky verfügbar, rekonstruiert in fünf Teilen minutiös die Vorgänge rund um den Super-GAU.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.