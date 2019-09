Zweieinhalb Jahre nach Eröffnung sperrt die beliebte „Garage“ in Lienz wieder zu. Ausschlaggebend sind „private Gründe“.

Das Lokal von Laura und Andreas Unterweger bleibt bis einschließlich 4. Jänner 2020 geöffnet © Kasupovic

Zweieinhalb Jahre haben Andreas und Laura Unterweger in der „Garage – Küche & Bar“ am Südtiroler Platz in Lienz regionale Osttiroler Küche mit internationalen Twist geboten. Anfang 2020 ist Schluss damit.