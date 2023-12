Gute Nachrichten für alle Wien-Pendler. Mit dem Fahrplanwechsel kommt eine neue Zugverbindung von Lienz nach Wien. „Sonntagabends geht’s mit einer neuen Spätverbindung von Lienz nach Wien“, heißt es auf Anfrage vonseiten der ÖBB. Der Zug fährt um 18.53 Uhr in Lienz ab und kommt um 00.36 Uhr in der Bundeshauptstadt an. Darüber hinaus wird bei Zug 632 ab Lienz 15:53 Uhr und bei Zug 533 an Lienz 14:06 Uhr eine Railjet Garnitur eingesetzt. Die Fernverkehrszüge fahren nun auch wieder sechs Minuten schneller von Villach nach Wien bzw. von Wien nach Villach – die aufgrund von Bauarbeiten notwendige Fahrzeitverlängerung ist wieder aufgehoben.