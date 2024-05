„Singen im Gasthaus“ machte in Berg im Drautal Halt

Um die Tradition, das „Singen im Gasthaus“ wieder aufzuleben, tourt das Männerdoppelsextett Klagenfurt durch Kärnten. Gemeinsam mit ortsansässigen Chören und Musikgruppen wird in Gasthäusern musiziert und gesungen. Am Donnerstagabend machte man im Gasthaus zur Schmiede in Berg im Drautal Halt.