In der Stadtpolitik der zweitgrößten Lavanttaler Gemeinde, St. Andrä, folgt eine Änderung der nächsten. Ozwirk tritt in die Fußstapfen des zurückgetretenen Stadtrats Martin Mayerhofer (FPÖ).

Jürgen Ozwirk (links) ist der neue Stadtrat in St. Andrä © Steinwender

In der Stadtpolitik der zweitgrößten Lavanttaler Gemeinde, St. Andrä, folgt eine Änderung der nächsten. Nachdem am 22. Mai Stadtrat Martin Mayerhofer (FPÖ) seinen Rücktritt aus der Kommunalpolitik bekannt gab, wurde bei der Gemeinderatssitzung am 30. Juni die Nachfolge offiziell bestätigt. Jürgen Ozwirk wurde nun zum neuen Stadtrat bestellt. Die Zuständigkeiten zwischen den beiden FPÖ-Mandataren wurden neu aufgeteilt und Jürgen Ozwirk, Lehrpädagoge an der HLW, ist nun für die Bereiche Schulen, Tourismus und die Freizeitanlagen zuständig.

Ozwirk ist weiters seit 26. Juni FPÖ-Gemeindeparteiobmann und seit 30. Juni Fraktionsobmann. Als neuer FPÖ-Gemeinderat wurde der Unternehmer Klaus Janko angelobt, der nun die Obmannschaft im Ausschuss für Umwelt, Energie, Land- und Forstwirtschaft innehat.