Militärbischof Werner Freistetter, von Rom ernannter Administrator der Katholischen Kirche Kärnten, führt mit Wochenbeginn erste Gespräche in Klagenfurt. Am Dienstag präsentiert er sich der Öffentlichkeit.

Militärbischof Werner Freistetter ist jetzt zuständig für die Kärntner Kirche © APA/Erwin Scheriau

Bereits am Montag kommt Militärbischof Werner Freistetter, der Freitag Mittag von Rom eingesetzte Apostolische Administrator und damit Interimsleiter der Katholischen Kirche Kärnten, von Wiener Neustadt nach Klagenfurt. Im Bischöflichen Palais gibt es mit dem Domkapitel als kirchliches Leitungsgremium mit Dompropst Engelbert Guggenberger an der Spitze ein erstes gemeinsames Mittagessen und danach Gespräche mit dem Domkapitel. Guggenberger ist Freistetters Vorgänger. Er war seit 2. Juli des Vorjahres vom Domkapitel einstimmig gewählter Diözesanadministrator und sollte die Kärntner Kirche leiten, bis einer neuer Bischof ernannt wird. Es kam anders. Ohne Nennung von Gründen wurde der Diözesanadministrator vergangenen Freitag von Rom abberufen. Jetzt ist Freistetter am Zug.