Derzeit kommt es im Bereich Klagenfurt vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Konkret geben sich unbekannte Täter als Polizisten aus und fordern Kaution für die Freilassung der Tochter oder des Sohnes. Sie behaupten das Kind soll nach einem Verkehrsunfall vorläufig festgenommen worden sein.

Auch der Polizistentrick tritt wieder vermehrt auf. Hierbei täuschen unbekannte Täter vor, von der Kriminalpolizei zu sein und fordern die Opfer auf, Bargeld sowie Wertgegenstände wie Schmuck und Gold an die vermeintlichen Polizisten auszuhändigen, da Kriminelle planen würden in die Wohnung oder in das Haus einzubrechen

Notruf wählen

Seitens der Polizei wird eindringlich darauf hingewiesen, man solle bei solchen Anrufen sofort auflegen, die Tochter oder den Sohn, anzurufen um den Sachverhalt zu klären oder den Polizeinotruf 133 zu wählen.