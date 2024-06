Es wird wohl kaum jemanden geben, der eine Ironman-Teilnahme als alltägliches Ereignis abtun kann, der diesen Tag nicht in Erinnerung behält. Manchmal kommen aber so viele Emotionen auf einen Schlag zusammen, dass sich die Geschichten noch einmal vom Rest abheben - und das trifft auf das Rennen der steirischen Athletin Eva Berger in diesem Jahr definitiv zu.