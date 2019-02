Tierrettung rückte aus Feststeckende Ratte aus Kanaldeckel gerettet

Im deutschen Bensheim wurde die Tierrettung alarmiert, weil eine Ratte mitten auf der Straße in einem Gully feststeckte.

Rattenmännchen steckte im Gully fest - Tierrettung rückte aus © Berufstierrettung Rhein Neckar

Viel Lob, aber auch Kritik hagelte es für einen Einsatz der Berufstierrettung Rhein Neckar. Bereits am Montag hatten Mitarbeiter der Organisation auf einer Straße in Bensheim eine Ratte, die in einem Kanaldeckel feststeckte, gerettet. "Zur schonenden Befreiung wurde der Kanaldeckel durch die Feuerwehr Bensheim-Auerbach angehoben, somit konnte von der anderen Seite die Ratte herausgedreht werden", hießt es auf der Facebook-Seite der Tierrettung.

Von dem Einsatz wurde auch ein Video gemacht:

Nicht allen war der große Aufwand für eine Ratte recht. "Viele sehen sogar ihre Steuergelder verschleudert und verlangen, dass uns der Feuerwehr-Einsatz in Rechnung gestellt wird", konterten die Berufsretter und setzten noch eines drauf. "Und wisst ihr was? Ja, machen wir. Wir übernehmen gerne die Kosten der Feuerwehr! Her damit.

Wir würden es wieder tun!"

