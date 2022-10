Heute feiert das Format „Comedy Challenge“, wo in vier Sendungen unter acht Nachwuchstalenten von vier Promi-Juroren der „Comedy Champ 2022“ ermittelt wird, seine ORF-Premiere. Und ist gleichzeitig das Bildschirm-Debüt von Gabi Hiller, die durch die Shows führt. Erfüllt sich damit ein Traum der 37-jährigen Niederösterreicherin, war das Fernsehen ihr Ziel?

„Nein. Ich wollte aber auch nie zum Radio. So blöd das klingt, so wahr ist es. Bisher habe ich das Glück gehabt, dass mich das Leben an die verschiedensten Stationen getrieben hat. Es steckt kein großartiger Plan dahinter. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich beim Radio gelandet bin“, gesteht Hiller. Und fügt hinzu: „Beim Radio bist du schnell und sehr unabhängig. Das liebe ich daran. Fernsehen ist da ganz anders und es ist super, dass ich die Möglichkeit habe, dieses spannende Medium kennenzulernen. Ich lasse mich auch weiterhin treiben.“

Nach Andi Knoll und Philipp Hansa kommt also ein weitere Ö 3-Stimme auf den Bildschirm. „Gabi Hiller passt mit ihrem Esprit und ihrer Schlagfertigkeit einfach perfekt zur ,Comedy Challenge‘“, erklärt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Ist das Hitradio sozusagen der Hauptpool für Show-Moderatoren des ORF? „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Gesichtern, die wir an ganz unterschiedlichen Orten finden. So etwa Caroline Athanasiadis beim Kabarett, Oliver Polzer beim Sport und andere wie Gabi Hiller bei unseren Radios. Klar ist, dass eine gewisse Erfahrung mit Live-Moderationen eine gute Voraussetzung fürs Fernsehen ist“, antwortet Gross-Horowitz, die die „Comedy Challenge“ von der Unterhaltungsredaktion entwickeln ließ.

„Das Beste an der Show ist für mich, dass hier nicht wöchentlich ein Talent rausfliegt. Sie haben alle die Chance, sich vier Wochen lang zu präsentieren“, sagt Hiller, die 2007 als Praktikantin zu Ö 3 kam.

2014 wurde sie an der Seite von Philipp Hansa mit der samstägigen Community-Radioshow „Frag das ganze Land“ bekannt, seit Herbst 2019 ist sie mit ihrer eigenen Sendung „Willkommen in der Hillerei“ montags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr on air. Viele Fans hat sie auch durch ihren Podcast mit Hansa und Paul Pizzera („Hawi D’Ehre“), der zum Live-Programm erweitert wurde (heute und morgen Abend etwa in Graz, List Halle).

"Die Comedy Challenge - Das kann ja heiter werden": ORF 1, 20.15 Uhr, 28. Oktober und noch dreimal freitags. Jury und Mentoren: Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitàsek.