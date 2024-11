Alles, was das (grüne) Herz begehrt: In der Grazer Landhausgasse hat ein Pop-up-Store eröffnet, der eine bunte Auswahl an Steiermark-Artikeln präsentiert. Die Geschäftsfläche „poppt“ bis 23. Dezember in der Innenstadt auf. Michael Feiertag, der Geschäftsführer des Steirischen Tourismus, erhofft sich, mit der Öffnung über die Adventzeit hinweg, „die Steiermark mit viel Herz noch mehr in den Mittelpunkt rücken und Lust auf einen Urlaub in der Steiermark machen.“