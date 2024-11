Zutaten für 2 Personen.

8 große Austernpilze

1 Ei

Mehl

Milch

1/2 Knoblauchzehe

Semmelbrösel

Petersilie

Olivenöl

Butter

Salz

Pfeffer

2 (rohe) Rohnen

1 nicht zu weiche Birne

2 EL Walnusskerne

Kren

Dijonsenf

1 EL schwarzer Ribiselsirup oder Cassis

Balsamessig

Walnussöl

Zubereitung.

1 bis 2 EL Balsamessig, Salz und Pfeffer gut verrühren. 2 bis 3 EL Nussöl nach und nach unterschlagen. Die Rohnen schälen. Längliche Streifen reiben. Die Birne vierteln, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch in dünne Streifen schneiden. Birnen, Rohnen und Vinaigrette in einer Schüssel mischen und eine halbe Stunde durchziehen lassen. Semmelbrösel und Mehl auf Teller geben. Das Ei mit Salz, Pfeffer, fein gehacktem Knoblauch, etwas gehackter Petersilie und einem Spritzer Milch in einem tiefen Teller verschlagen. Die Pilze in Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abschütteln. Dann durch das Ei ziehen und in den Semmelbröseln wenden. Eine Mischung aus Olivenöl und Butter erhitzen und die Pilze darin portionsweise goldbraun braten. Die Walnusskerne grob hacken. Etwas Kren reiben. Über den angerichteten Salat streuen. Mit den Pilzen servieren.