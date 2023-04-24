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Nach Bluttat in Graz: Verdächtiger noch immer nicht befragt
Nach der Bluttat in Graz, bei der eine 39-jährige Frau ums Leben gekommen ist, war der mutmaßliche Täter am Montagvormittag noch immer nicht vernehmungsfähig und im künstlichen Tiefschlaf, hieß es auf APA-Anfrage seitens der Polizei. Der 28-jährige Verdächtige hatte am Samstag nach dem mutmaßlichen Mord einen Unfall verursacht, bei dem ein Unbeteiligter getötet wurde. Er selbst wurde dabei schwer verletzt. Die Unfallfahrzeuge wurden beschlagnahmt.