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Disney+ erzählt das unglaubliche Leben von "Sam, ein Sachse"
Es ist eine Geschichte, die als fiktionaler Plot sofort mit dem Label "unglaubwürdig" versehen würde: Die Lebensgeschichte von Samuel "Sam" Njankouo Meffire, der in der DDR als erster Schwarzer der Volkspolizei beitrat und nach der Wende zum Aushängeschild für Diversität gemacht wurde, letztlich zum Kriminellen mutierte und mittlerweile geläutert ist. Disney+ nimmt diese schier unglaubliche Biografie nun als Vorlage für seine erste deutsche Originalserie "Sam, ein Sachse".