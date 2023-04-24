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Koalitionsverhandlungen in Salzburg starten nächste Woche
Nach der Landtagswahl im Bundesland Salzburg waren am Montag die Parteigremien am Zug. Das Landespräsidium der ÖVP hat am Vormittag Parteichef und Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit der Führung von Sondierungsgesprächen beauftragt. Diese werden bereits am Dienstag mit der FPÖ beginnen. Am Freitag will Haslauer dem Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen.