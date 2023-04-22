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Thomas Koch gibt 39-jährig sein Karriereende bekannt
Der heimische Eishockey-Dauerbrenner Thomas Koch hat am Samstag nach 24 Profisaisonen sein Karriereende bekanntgegeben. Inklusive der Nachwuchs-Jahre beim KAC war der nun 39-Jährige seit Beginn der Neunziger auf dem Eis, sein Debüt in der Kampfmannschaft der "Rotjacken" hatte er 16-jährig am 10. Dezember 1999 gegeben. Gut zwei Jahre später folgte das erste von 153 Länderspielen. Auf Profi-Debüt brachte er es auf 1.508 Matches, zehnmal wurde er österreichischer Meister.