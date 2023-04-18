Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
FC Bayern mit Torflaute hofft gegen ManCity auf "Magisches"
Manchester Citys Pep Guardiola warnt, für den Champions-League-Aufstieg des FC Bayern muss aber schon ein Fußball-Wunder her. Die Münchner gehen am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Sky) mit einer 0:3-Hypothek ins Viertelfinal-Rückspiel gegen Englands Meister. "Vielleicht ist was Magisches möglich", gab der Ur-Bayer Thomas Müller den Zweckoptimisten. Im zweiten Rückspiel muss Inter den 2:0-Vorsprung gegen Benfica Lissabon in Mailand ebenfalls nur noch über die 90 Minuten bringen.