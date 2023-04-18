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EU-Parlament segnet Visabefreiung für den Kosovo ab
Das Europaparlament hat am Dienstag die Visabefreiung für Bürgerinnen und Bürger des Kosovo finalisiert. Nach dem Rat stimmte auch das Parlament für einen entsprechenden Gesetzesentwurf, wonach Kosovaren für eine Dauer von bis zu 90 Tagen ohne Visa in die EU einreisen dürfen. Die Visabefreiung gilt ab Inkrafttreten des Europäischen Reiseinformations- und Genehmigungssystems (ETIAS), das für November 2023 geplant ist, oder ansonsten ab 1. Jänner 2024.