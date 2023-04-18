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Peter Kaiser zur Angelobung bei Van der Bellen
Peter Kaiser (SPÖ) wird am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Kärntner Landeshauptmann angelobt. Vergangene Woche waren Kaiser und die anderen sechs Mitglieder der Kärntner Landesregierung im Landtag mit 22 von 36 Stimmen gewählt worden, SPÖ und ÖVP hatten sich zuvor recht rasch auf eine Fortsetzung der Koalition geeinigt. Für Kaiser ist es die dritte Amtszeit als Kärntner Landeshauptmann.